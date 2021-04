Activisme environnemental – Les zadistes veulent faire libérer leurs camarades Après l’évacuation de la ZAD du Mormont, le mouvement gagne également Lausanne pour demander la libération des zadistes. La justice envisage des peines de prison ferme. Erwan Le Bec

Un cortège de soutien, sur la fin assez virulent, a bloqué mercredi soir la place Saint-Martin et les abords du commissariat. Une personne a été interpellée. Erwan Le Bec

«On continuera aussi longtemps qu’il faut pour faire libérer nos camarades», lançait mercredi soir un ancien zadiste du Mormont.

Au lendemain du rassemblement lausannois surprise, associant quelques défenseurs de la colline vaudoise et ceux dénonçant l’acquittement du sous-officier qui avait abattu un jeune Congolais en 2016 à Bex lors d’une intervention, la question est maintenant de savoir où et comment se manifestera la prochaine action des militants les plus déterminés.

Selon eux, «une dizaine» de zadistes était encore en garde à vue mercredi soir. La pression monte sur leur devenir, ainsi que sur les suites judiciaires. Une pétition et une série d’affiches sauvages dans tout Lausanne de l’association «Écologie et Altruisme» demande désormais «de la tolérance» au regard de l’occupation de la première «Zone à Défendre» de Suisse. Un appel qui fait suite à celui de la Jeunesse socialiste vaudoise, qui demandait mercredi «leur libération immédiate et l’abandon de toutes les poursuites pénales».