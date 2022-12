Au bout du compte et à moins d’un sursaut de dernière heure, les bourses mondiales ne devraient pas terminer 2022 par leur traditionnel «rallye de fin d’année». Trop d’incertitudes et de contrariétés ont marqué le comportement des marchés, entre guerre, épidémies, inflation et remontée des taux. Sur la longue durée, mettons depuis 1970, soit peu avant l’abandon des changes fixes, les indices boursiers ont bien suivi une pente ascendante et même, ces dernières années, un tracé verticalement asymptotique. Avec des creux et des bosses, mais un tracé résolument haussier, ce qui a pu faire croire que ces arbres-là pouvaient monter jusqu’au ciel. Mais la cassure de cette année est venue mettre un terme à l’euphorie.

L’immobilier, lui, évolue dans d’autres champs gravitationnels. Son mouvement est certes également ascensionnel, mais il marque des pauses et des élans d’une ampleur différente, qui tiennent sans doute à son importance dans les patrimoines, dont il forme souvent l’essentiel. Si la capitalisation boursière frise 110% du PIB de l’ensemble des pays de la planète, la fortune immobilière mondiale lui est grosso modo trois fois supérieure. De sorte que ses variations influencent beaucoup de choses, à commencer par les fluctuations boursières elles-mêmes, mais surtout la conjoncture, puisque «quand le bâtiment va, tout va».

Voyez la Suisse. La capitalisation boursière totale y atteint 270% du PIB, soit quelque 1890 milliards de francs. Mais ce n’est rien, si l’on peut dire, en regard du patrimoine des ménages, que la statistique évalue à 5430 milliards. La part de cette fortune détenue sous forme d’immobilier équivaudrait à 2400 milliards*. Il faudrait ajouter à cette fortune immobilière directe celle que les ménages détiennent indirectement à travers leurs créances sur les assurances et les institutions de prévoyance, ces dernières plaçant en moyenne un cinquième de la fortune du 2e pilier dans la pierre (soit 20% d’un total de quelque 1000 milliards). À l’inverse, il convient de déduire de ces chiffres bruts le passif des ménages, constitué pour l’essentiel de leur dette hypothécaire (de l’ordre de 900 milliards). Au total, c’est beaucoup pour l’immobilier, même si cette forme de propriété est moindre en Suisse qu’elle ne l’est dans les pays très attachés à la propriété du logement, tels que ceux du sud de la zone euro, où elle représente en moyenne quelque 60% du patrimoine des ménages**.

Or ces ordres de grandeur ont, à l’instar des variations boursières, connu des vagues successives, souvent parallèles, parfois contraires comme entre 1990 et 2000 (-9% pour l’immobilier résidentiel en Suisse, +600% pour le SMI!), avec néanmoins au bout du compte, en valeur réelle, une ascension impressionnante depuis 1970: une multiplication par deux pour le premier, par six pour le second…

Marian Stepczynski

