Yeux rouges et démangeaisons – Les yeux secs, le mal du siècle La sécheresse oculaire fait partie des problèmes de santé les plus fréquents. En question: le mode de vie actuel qui expose particulièrement les jeunes à ce syndrome sicca. Silvia Stähli-Schönthaler

Frank Blaser souligne que «les femmes sont plus touchées que les hommes, car les changements hormonaux influencent la composition du film lacrymal». GETTY IMAGES

Sensation d’un corps étranger dans l’œil, démangeaison, rougeur, brûlure, vision floue… De plus en plus de personnes – jeunes y compris – souffrent de sécheresse oculaire, c’est-à-dire du syndrome sicca, appelé aussi kératoconjonctivite sèche. Selon le Dr Frank Blaser, chef du service de la cornée à la Clinique ophtalmologique de l’Hôpital universitaire de Zurich, «on pourrait presque parler de mal populaire, tant celui-ci est lié à l’évolution de la société et au mode de vie actuel».