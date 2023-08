Communauté nomade à Thônex – Les Yéniches veulent faire bouger Genève Une quinzaine de caravanes occupent toujours le terrain à côté de la Mairie de Thônex, pour travailler mais aussi pour sensibiliser les autorités. Judith Monfrini

Les Gerzner, l’une des familles de la communauté installée à Thônex. LUCIEN FORTUNATI

«Nous avons droit à plusieurs places dans chaque canton selon le droit fédéral, martèle Stève Gerzner, l’un des responsables de la communauté yéniche suisse devant sa caravane à Thônex. Genève a les moyens de nous accueillir et nous sommes là pour taper du poing sur la table.» Cette revendication a motivé ces citoyens suisses à faire le déplacement jusqu’au bout du lac. La minorité semi-nomade estime que le canton «ne fait rien et qu’elle n’est pas prise en considération».

L’arrivée inopinée de 25 caravanes, juste avant le Premier août, a permis aux autorités cantonales et communales de prendre conscience du problème. Le maire de Thônex a, dans un premier temps, déposé une plainte pénale puis l’a retirée. Les relations se seraient totalement apaisées depuis, selon le responsable de la communauté. «Pascal Uehlinger et son adjoint sont supers sympas.»

Travail sur appel et démarchage

La deuxième raison de la venue des Yéniches à Genève, c’est le travail. «Je travaille dans la rénovation et l’entretien des bâtiments, précise Stève Gerzner. J’ai une clientèle de longue date dans le canton, le bouche-à-oreille et le démarchage font le reste.» Mais selon lui, ce mode de faire – le démarchage – souffre de l’amalgame que fait le public avec d’autres gens du voyage, «les Roms français» notamment.

La communauté yéniche effectue principalement des petits travaux dans la construction, elle recycle aussi de la ferraille et aiguise des couteaux, sécateurs et autres tondeuses. «Nous avons toujours frappé aux portes pour proposer nos services, les Suisses nous connaissent pour cela. La communauté étrangère Rom vendait plutôt des tapis, mais depuis deux ans, ils viennent en nombre et font la même chose que nous.» Et d’évoquer 174 caravanes qui se seraient installées récemment à Lausanne.

Malheureux amalgame

Cette concurrence des communautés étrangères ferait fortement diminuer leurs revenus, selon le responsable établi actuellement à Thônex: «Nos entreprises sont en Suisse, nous payons des impôts dans ce pays, si quelque chose se passe mal, les gens peuvent réclamer. Nous ne pouvons pas nous enfuir de l’autre côté de la frontière puisque c’est ici chez nous.»

De nombreuses personnes leur fermeraient désormais la porte au nez et refuseraient tout démarchage, à cause de mauvaises expériences avec d’autres gens du voyage. Stève Gerzner dit craindre pour les générations futures qui risquent «de ne plus pouvoir joindre les deux bouts». Sa solution? Que les clients demandent au démarcheur de présenter sa carte d’identité.

Voisin bienveillant

Pendant la discussion, un dénommé Jean-Michel, habitant les Trois-Chênes, fait irruption. Il est venu apporter du thé de menthe séchée de son jardin en signe de bienvenue. Un geste qui touche beaucoup notre interlocuteur. Le voisin loue cette «magnifique minorité reconnue en Suisse, qui témoigne de sa diversité». Il cite encore le plus célèbre des Yéniches suisses, le chanteur Stephan Eicher.

Le 13 août, toutes les caravanes seront reparties, comme l’ont promis les responsables au Maire. «Nous sommes des gens de parole, nous avons une convention avec la commune et la parole donnée est une valeur très importante pour nous», conclut Stève Gerzner.

Jean-Michel, un habitant de Thônex, rend visite aux Yéniches et à Stève Gerzner. LUCIEN FORTUNATI

Une communauté malmenée

Ils seraient entre 2’000 et 3’000 Yéniches à voyager six mois par an, d’avril à septembre, alors que 30 à 35’000 d’entre eux seraient sédentaires. Cette communauté s’est beaucoup cachée durant la deuxième guerre mondiale. En effet, Hitler réservait aux Tziganes et aux gens du voyage le même sort qu’aux juifs. La ségrégation et le racisme les avaient déjà frappés en Suisse dans les années 1920 lorsque la Fondation Pro Juventute s’était mis en tête d’enlever les enfants de cette communauté à leurs parents. Durant 46 ans d’existence, l’œuvre d’entraide a ainsi enlevé 586 mômes yéniches à leur famille de manière radicale. Certains d’entre eux ne se sont jamais retrouvés.





