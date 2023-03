Vladimir Javacheff devant les croquis préparatoires du «Wrapped Trees Project for the Fondation Beyeler», à la galerie Olivier Varenne à Genève.

Dix-sept. C’est autant de projets d’arbres emballés sur lesquels Christo a travaillé sa vie durant. Des dessins préparatoires, dont les détails et la profondeur parlent d’eux-mêmes, sont à découvrir à la galerie Olivier Varenne à Genève jusqu’au mois d’août. Le galeriste propose dans son deuxième espace une exposition consacrée aux photographies et vidéos de l’artiste environnementaliste Richard Mosse.

Vladimir Javacheff, le neveu de Christo, à qui l’on doit notamment l’emballage de l’Arc de triomphe réalisé à titre posthume, est de passage dans la ville pour une discussion avec Mosse autour de l’environnement. Il nous a accordé un moment d’échanges passionnant.

Quand est-ce que vous avez commencé à travailler avec votre oncle?

On en riait souvent car j’étais encore mineur lorsque j’ai débuté auprès d’eux. J’ai quitté ma Bulgarie natale pour étudier le cinéma à New York. J’avais 16 ans quand j’ai rencontré mon oncle et sa moitié, Jeanne-Claude. J’ai travaillé avec Christo pendant plus de trente ans.