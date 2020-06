Canton de Vaud – Les voyages et sorties de classe se feront uniquement en Suisse Le Département vaudois de la formation a décidé que les élèves resteront dans le pays lors des prochains voyages scolaires. Cette mesure permettra de soutenir le tourisme helvétique face à la crise du Covid-19 tout en diminuant l’impact climatique, a-t-il annoncé ce mercredi.

Le potentiel de retombées pour le secteur du tourisme grâce aux sorties de classe en Suisse est estimé à plus de 7 millions de francs rien que pour les établissements de formation vaudois. KEYSTONE

Les écoliers et gymnasiens vaudois voyageront uniquement en Suisse durant la prochaine année scolaire. Le canton a pris cette mesure pour pouvoir organiser plus sereinement les prochains voyages d'études, mais aussi pour diminuer leur impact sur le climat et pour soutenir l’économie, en cette période post-Covid.

Décider de voyager en Suisse permet de contribuer à relancer le tourisme, écrit mercredi le Département vaudois de la formation. Le potentiel de retombées est estimé à plus de 7 millions de francs rien que pour les établissements de formation vaudois. Cela engendre en outre un impact climatique «plus modéré».

La conseillère d’État Cesla Amarelle invite les autres cantons à faire un geste dans cette direction. Elle a écrit à la Conférence suisse des directeurs de l’instruction publique (CDIP) pour demander à ses collègues de faire de même, précise le communiqué.

( ATS/NXP )