Finale avec orchestre à l'Opéra – Les voix prometteuses de Kattenburg Le concours de chant convoque l'orchestre de la Haute École de musique de Lausanne le 14 octobre.

Joël Terrin, finaliste du concours Kattenburg, lors de la demi-finale. OLIVIER WAWRE

Cinq jeunes chanteurs, tous diplômés de la Haute École de musique de Lausanne (HEMU), ont gravi les épreuves du Concours Kattenburg pour atteindre la finale. Le 14 octobre à l’Opéra de Lausanne, la 3e édition décernera à nouveau ses prix. Créé en 2017 à la mémoire de Claire et Willy Kattenburg, passionnés de musique leur vie durant, le concours qui porte leur nom soutient la nouvelle génération de chanteurs avec un certain flair. Les précédentes lauréates ont, depuis, confirmé leur talent: Marina Viotti, distinguée lors de la première édition, n’est plus à présenter et Laurène Paternò chantait tout récemment Adina dans «L’élixir d’amour» à l’Opéra.

Louis Morvan, lors de la demi-finale du Concours Kattenburg. OLIVIER WAVRE

Une finale très masculine

Parmi les finalistes de ce vendredi, certains ont déjà pu se produire à l’Opéra. On se souvient notamment de Joël Terrin, désopilant dans le rôle-titre de l’opérette «Dédé», aux côtés de Félix Le Gloahec en Chausson. Floriane Derthe était une sirène dans le dernier «Rinaldo» de Haendel. Nous n’avons pas encore entendu Louis Morvan ni Leonardo Sánchez Rosales en public, mais ce qui apparaît déjà inédit dans cette sélection, c’est la présence d’une majorité d’hommes, chroniquement sous-représentés dans ces compétitions.

Floriane Derthe, lors de la demi-finale du Concours Kattenburg. OLIVIER WAVRE

Au-delà du concours, on apprécie, dans la formule de la finale, le plaisir d’un copieux récital d’airs d’opéra, de Mozart à Wagner, accompagnés par l’Orchestre de la HEMU sous la direction de la cheffe américaine Karen Kamensek. En plus du palmarès du jury professionnel et du jury Jeune Public, les spectateurs pourront voter pour leur soliste préféré.

Leonardo Sanchez, lors de la demi-finale du Concours Kattenburg. OLIVIER WAVRE

