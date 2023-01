E-mobilité en Suisse – Les voitures électriques continuent à prendre des parts de marché Un quart des nouvelles voitures achetées en 2022 étaient soit entièrement électriques, soit hybrides, selon des chiffres publiés ce lundi.

La Suisse compte au total 12’560 points de recharge, soit 556 ou 35 pour cent de plus que l’année précédente (photo d’illustration). KEYSTONE

Les voitures électriques continuent à grignoter des parts de marché en Suisse. Un quart des nouvelles voitures achetées en 2022 étaient soit entièrement électriques, soit hybrides.

Le modèle de voiture le plus vendu a été, comme en 2021, une voiture électrique, a indiqué lundi l’association Swiss emobility. Au total, 17,3% des voitures neuves vendues l’année dernière fonctionnent exclusivement à l’électricité. Huit pour cent ont à la fois un moteur à combustion et un moteur électrique.

L’augmentation du nombre de véhicules électriques est uniquement due aux «véhicules purement électriques». En revanche, les hybrides avec prise ont connu un léger recul, selon Swiss emobility.

Près de la moitié des nouveaux véhicules mis en circulation étaient propulsés par un moteur à combustion. La part des véhicules à essence s’élevait à 37,8%, ce qui correspond à un recul de 4 points de pourcentage par rapport à 2021. Près de 12% des mises en circulation concernaient des véhicules diesel (-1,7 point de pourcentage). Un quart des immatriculations concernaient des véhicules hybrides sans prise (+5,3 points de pourcentage).

Locataires péjorés

En comparant ces chiffres avec ceux des autres pays européens, l’association constate que la Suisse a reculé en ce qui concerne la proportion de voitures électriques immatriculées. Elle occupe désormais la huitième place. Swiss emobility considère que cette évolution était prévisible: la Suisse compte de nombreux locataires et ces derniers disposent de moins bonnes conditions que les propriétaires pour recharger un véhicule électrique.

Selon Swiss emobility, ces chiffres suggèrent également que la disponibilité de stations de recharge a une grande influence lors de l’achat d’un nouveau véhicule. C’est en Suisse centrale que l’on a enregistré proportionnellement le plus de nouveaux véhicules électriques. Et c’est dans cette région que la proportion de stations de recharge est la plus élevée.

La Suisse compte au total 12’560 points de recharge, soit 556 ou 35 pour cent de plus que l’année précédente.

ATS

