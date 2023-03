Musée genevois – Les vitrines du Muséum font peau neuve L’institution genevoise organise la rénovation de ses vitrines. Quels animaux les quitteront et lesquels les remplaceront? Le point en coulisses. Mathilde Salamin

Le Muséum d’histoire naturelle compte plus de quinze millions de spécimens référencés. LAURENT GUIRAUD

L’oiseau beige et gris exposé derrière la vitrine du Muséum d’Histoire naturelle (MHN) est méconnaissable. En cent ans passés au MHN, l’oiseau a perdu ses couleurs jaunes et bleues si caractéristiques de la mésange bleue. «Son plumage s’est terni à cause de son exposition prolongée à la lumière. Avant 1966, le musée se trouvait aux Bastions et le toit était vitré», explique Manuel Ruedi, conservateur et spécialiste des mammifères au sein de l’institution genevoise.