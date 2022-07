Vin rouge léger, tout est dans le sous-titre. Avec ses 10 degrés riquiquis et sa dangereuse buvabilité, le Soleyane 2020 de Camille et Mathieu Apffel s’avère fabuleusement digeste. Dès la première lampée, une mondeuse très sang bleu fait des coquetteries poivrées sur la langue, avant que le pinot noir illumine la papille d’un rayon de soleil fruité. Cet assemblage malin évoque une ribambelle de cassis surgissant dans la verdeur du printemps, qui se seraient parfumés d’un pschitt acidulé pour aller guincher. On doit ce jus aérien et joyeux à Camille et Mathieu Apffel, établi sur cinq hectares à Saint-Baldoph, sur les premières hauteurs du massif de la Chartreuse, en Savoie. Originaire du Jura, Mathieu insuffle à ses cuvées un esprit plein d’une délicate fluidité et les cisèle avec une grande précision. Son Soleyane chante une ode aux terroirs alpins et, cerise sur le mélèze, s’avale tout schuss.



Soleyane rouge 2020, Camille et Mathieu Apffel, 10°, sans soufre ajouté. Déniché pour 24 fr. au Passeur de vin.