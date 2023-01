Mobilité en libre-accès – Les villes bannissent les trottinettes, au bilan carbone aberrant Interdites à Montréal, Barcelone ou Copenhague, elles pourraient disparaître à Paris, où le constat écologique réveille les élus. Virginie Lenk

Après avoir envahi en désordre les trottoirs de Paris, les trottinettes électriques en libre-service sont aujourd’hui sur la sellette. AFP

Qui ne s’est pas tordu le pied sur une épave de trottinette abandonnée sur un trottoir parisien? Prédilection des touristes, mais aussi des citadins branchés, les engins en libre-service et à l’usage rebelle aux règles de circulation exaspèrent nombre de piétons. Leurs jours sont aujourd’hui comptés. Après les avoir largement accueillies au nom d’une alternative pratique et propre à la voiture polluante, la maire Anne Hidalgo veut faire voter ses concitoyens sur leur interdiction pure et simple. Un virage à 180 degrés…