Boutique bacchique – Les vignerons genevois se sédentarisent rue Lissignol Après quatre magasins éphémères, les producteurs et brasseurs du bout du lac ouvrent une enseigne pérenne à Saint-Gervais. Visite. Jérôme Estebe

Une petite trentaine de vignerons proposent trois de leurs bouteilles. ESTEBAN 1er

Il y a des cartons partout et quelques casiers vides. Tous les vignerons, en pleines vendanges, n’ont pas encore amené leurs précieux flacons. L’enseigne sur la vitrine ne devrait pas tarder non plus. Tout comme les bières des brasseurs genevois et le grand frigo qui les rafraîchira. Mais la boutique ne manque déjà pas d’allure. Nous sommes au 10 de la rue Lissignol, dans la belle arcade lumineuse qui abritait il y a encore peu Le Bocal Local. Depuis la semaine passée, l’espace s’est transformée en cave à vins. Genevois, les vins. Et les bières aussi.