Agriculture – Les vignerons genevois réinventent les Caves ouvertes Beaucoup de domaines ouvriront leurs portes tous les samedis durant l’été afin de relancer les ventes, durement frappées par la crise sanitaire. Xavier Lafargue

Julien Ramu (à g.), du Domaine du Centaure, et Denis Beausoleil, directeur de l’Opage, à l’heure de la dégustation après la présentation du cru 2020 des Caves ouvertes. LAURENT GUIRAUD

Elles auraient dû avoir lieu le 16 mai. Mais le virus est passé par là et il n’était plus question de mettre sur pied une manifestation qui draine plus de 30’000 personnes. Alors, pas de Caves ouvertes en 2020 à Genève? Impensable! Sur l’impulsion de quelques viticulteurs, la fête est relancée, avec un nouveau concept.