Vandœuvres, 17 mai Il faut saluer le fait que la «Tribune de Genève» ait consacré une double page aux arbres de Genève, car ce sont eux qui donnent une signature majestueuse à notre environnement grâce à la diversité des essences plantées au cours des siècles.

Le cèdre du Liban, dont vous avez mis la photo, planté par la famille Naville il y a deux siècles, à l’avenue de Frontenex, est l’un des spécimens remarquables. Pour la petite histoire, il a été sauvé d’un abattage grâce à l’intervention de mon grand-père William Borel, ingénieur forestier, qui occupa la fonction d’inspecteur cantonal des forêts, chasse et pêche du canton de Genève de 1906 à 1941. En effet, il l’a certifié en bonne santé il y a déjà bien des années, et c’est toujours un plaisir de passer sous ses larges branches en remontant l’avenue de Frontenex.

Pour ma part, en digne petit-fils de ce grand-père, j’ai planté cinq cèdres du Liban chez nous à Vandœuvres, où ils prospèrent très bien. Deux d’entre eux sont déjà grands et contribuent à agrémenter le paysage.

Mais il y a un problème important qui mérite toute l’attention de l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature. Il s’agit de la menace qui plane sur les plus vieux chênes d’Arve et Lac. Eux aussi sont une signature digne de protection du paysage de la campagne genevoise. Sur les communes de Vandœuvres, Choulex, Presinge et certainement d’autres encore se trouvent, souvent le long des chemins, des spécimens remarquables de ces vieux chênes malheureusement envahis jusque vers leur couronne d’un lierre qui les étouffent. C’est très visible en hiver alors que seul le lierre a des feuilles. Un de ces gros chênes vient de tomber au chemin des Princes… Mais qui s’en sent-il responsable? L’art 160 de la nouvelle Constitution genevoise stipule que «l’État protège la nature et le paysage». Vais-je recevoir une réponse à cette question?