Une affaire de famille – Les victoires de Victoria Beckham Pour le premier défilé parisien de sa griffe de mode, l’ex-Spice Girl avait réuni tout son clan. Après des mois de tensions nées lors du mariage de son aîné Brooklyn, elle donnait ainsi l’image d’une famille apaisée.

Jennifer Segui

Mère et épouse comblée, styliste reconnue, tout semble réussir à Victoria Beckham. KARIM JAAFAR / AFP

Au sein des Spice Girls, le groupe aux 100 millions d’albums vendus qu’elle formait avec quatre autres filles épicées au milieu des années 90, elle était Posh Spice. Soit, en français, la snob. Petite robe noire, talons aiguilles et carré lissé, Victoria Adams, 20 ans, affirmait déjà son style chic quand les autres bondissantes chanteuses s’agitaient en look pop, minirobe aux couleurs de l’Union Jack, chaussures compensées, training oversize et improbables choucroutes capillaires.