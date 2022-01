Tennis – Les vestiaires sont avec Novak Djokovic Le No 1 mondial jouit «d’un grand soutien» de la part des joueurs de l’Open d’Australie, a assuré lundi, Dusan Lajovic, au lendemain de l’expulsion de son compatriote serbe.

Dusan Lajovic, à propos de Novak Djokovic: «Je pense qu’il est très soutenu.» AFP

Novak Djokovic jouit «d’un grand soutien» de la part des joueurs de l’Open d’Australie, a assuré lundi, son compatriote Serbe, Dusan Lajovic, au lendemain de l’expulsion du No 1 mondial.

Peu de joueurs ont accepté de commenter l’expulsion de Djokovic en ce premier jour du Majeur australien dont il est triple tenant du titre. Mais selon Lajovic, les langues sont plus déliées dans le vestiaire. «Je ne connais pas l’avis des top joueurs. Mais j’ai vu des gars le soutenir», a affirmé le 39e mondial après sa victoire marathon contre le Hongrois Marton Fucsovics (35e), 6-3 4-6 6-1 6-7 (6-8) 6-1.

«Je pense qu’il est très soutenu. J’en ai parlé avec les gars dans les vestiaires et partout en marge du tournoi et il me semble que le soutien est grand», a-t-il insisté en reconnaissant que si les meilleurs joueurs n’avaient pas apporté leur soutien, c’était «peut-être parce que de leur point de vue, Novak était l’un des favoris et que pour eux c’est donc un obstacle en moins» sur la route vers le titre. A titre personnel, Lajovic estime que Djokovic a été «terriblement mal traité».

La vision de l’Australie changée

Un autre joueur serbe, Laslo Djere, a assuré que cette affaire avait changé sa vision de l’Australie. «Je pense que non seulement les Serbes, mais également le monde entier, ont vu ce qu’il s’était passé et auront une opinion différente sur l’Australie», a lancé le 51e mondial après son élimination par le Canadien Denis Shapovalov (14e), 7-6 (7-3) 6-4 3-6 7-6 (7-3).

Expulsé d’Australie parce qu’il refuse de se faire vacciner contre le covid, Djokovic aura de «difficiles décisions à prendre» pour les prochains tournois, selon Lajovic, pour qui «l’avenir (de Djokovic) dépend de la pandémie et des décisions gouvernementales».

Et Djere est persuadé que cette nouvelle épreuve ne fera que renforcer Djokovic. «C’est comme ça qu’il fonctionne et c’est dans la mentalité serbe», a-t-il souligné.

