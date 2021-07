Série d’été «Sieste en poussette» – Les vertus des pavés de la Vieille-Ville Bébé ne dort qu’en poussette? Voici des idées d’itinéraires conçus pour favoriser son endormissement. Spécial parents, grands-parents et nounous. Jérôme Estebe

La promenade Saint-Antoine offre un bon rapport boucan/secousses. LAURENT GUIRAUD

La plupart d’entre nous ne dorment voluptueusement que dans l’immobilité et le silence. Cet enfant-là, guère. Il lui faut des soubresauts pour gagner les bras de Morphée. Pas le doux roulis du bercement parental. Non. Plutôt du marteau-piqueur, du tambour de machine à laver en plein essorage, de la gigue sismique. Et de préférence dans la poussette, bien sûr. Dans la vraie vie, cela signifie qu’il faut des pavés pour que la mouflette consente à siester. Et, à Genève, qui dit pavé dit Vieille-Ville.

Nous voilà donc poussant et poussant encore sur la promenade Saint-Antoine. Elle a deux avantages, cette allée-là. Ses pavés, donc. Mais aussi le boulevard Jaques-Dalcroze contigu, qui amène son doux flot de décibels automobiles. Du boucan et des cahots. Normalement, en deux allers-retours et la diablesse en bas âge ronfle.