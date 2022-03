Macaron zone bleue à 800 francs? – Les Verts veulent ranger les voitures au sous-sol

À Genève, les Verts veulent chambouler les zones bleues. Le parti vient de déposer au Grand Conseil un bouquet de trois textes visant à désencombrer les rues urbaines des voitures en stationnement. Pour ce faire, leur mesure phare consiste en une hausse du prix du macaron, dont le revenu servirait notamment à adoucir les tarifs des abonnements pour habitants en parking souterrain. De plus, le stationnement gratuit de courte durée sur case bleue serait aboli.

«Alors que des milliers de voitures ventouses occupent les rues et que des milliers de places restent inoccupées en sous-sol, nous ouvrons le débat dans le but de mieux valoriser l’espace public, résume le député David Martin, premier signataire des trois textes. Il y a une forte demande pour donner plus d’espace à la mobilité douce, aux transports publics et à la végétation. Il s’agit de faciliter l’atteinte des objectifs climatiques.»