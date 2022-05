Ambassadeurs du tofu… On est vraiment peu de chose… Samedi, Verts et PS désignaient presque en même temps quatre candidats au Conseil d’État. C’était un signe fort d’union à une année des élections, mais quatre jours plus tard, c’est déjà oublié. Désormais, c’est l’obligation faite aux élus Verts de manger végétarien lors des repas officiels qui fait rigoler toute la Suisse.

Abo Polémique genevoise Viande interdite aux élus: les Verts s’en mordent les doigts Les Verts genevois sont tombés sur un os? Ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux. Quelle mouche les a piqués? Alors que le débat sur une baisse de la consommation de viande pour soulager l’environnement a du sens, les voilà qui passent à l’abstinence. On se demande pourquoi. Le programme Vert ne défend-il pas plutôt, en matière de consommation alimentaire, un élevage respectueux de la qualité de vie et de l’intégrité des animaux? L’ancien conseiller d’État Robert Cramer n’est-il pas une des chevilles ouvrières du label GRTA?

Qu’importe, emportés par leur zèle évangélique, les Verts genevois estiment au coin d’une assemblée qu’il faut montrer l’exemple et voilà leurs pauvres élus désormais sommés d’être herbivores en public. En public seulement, puisqu’ils pourront continuer à consommer de la viande dans le cadre privé. À noter que l’alcool a évité d’un cheveu la prohibition… Cette année, c’est clair, La Revue ne sera pas à court de sketchs…

Évidemment, cette polémique ne grandit pas les Verts. Espérons qu’ils en prendront de la graine et se souviendront qu’un grand parti doit choisir ses combats prioritaires. Si cette leçon est comprise, ils éviteront peut-être d’autres départs de cadres poussés à aller voir ailleurs si l’herbe est plus verte. Et de paver la voie à la concurrence, qui n’attend que leurs erreurs pour voir les écolos manger les pissenlits par la racine.

Marc Bretton est journaliste à la Tribune de Genève. Il a travaillé au sein de la rubrique nationale et suit les questions politiques et économiques pour la rubrique genevoise depuis 2004. Plus d'infos @BrettonMarc

