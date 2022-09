Politique genevoise – Les Verts lancent 73 candidats au Grand Conseil Réuni à Carouge, le parti présente une liste paritaire, moitié masculine, moitié féminine. Marc Bretton

L’Assemblée générale des Verts genevois, à la salle des fêtes de Carouge. LAURENT GUIRAUD

Ah, la constitution des listes de candidats au Grand Conseil! Après le PS, les 160 Verts réunis samedi se sont livrés à ce délicat exercice à Carouge. Ce passage obligé contraint à dénicher les meilleurs éléments pour les proposer au peuple. Depuis quelque temps, les partis se facilitent la tâche en la matière. Alors qu’auparavant les partis s’obligeaient à des choix internes déchirants, la mode est maintenant aux listes fournies. En mai, le PS présentait 66 candidats, les Verts en adoubent pour leur part 73, 36 femmes et 37 hommes. «Nous nous réjouissons de la qualité et de la diversité de notre liste, souligne Delphine Klopfenstein Broggini, présidente du parti. De façon très naturelle, elle est paritaire, comme le demandent nos statuts». 73 candidats, ce n’est un peu beaucoup? «Pas du tout, une liste longue permet de motiver plus de monde en mobilisant les réseaux de chacun.»