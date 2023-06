Grand Conseil genevois – Les Verts envisagent une taxe sur l’eau des piscines Sur les dix communes suisses comprenant le plus de piscines privées, cinq sont genevoises. Au vu du manque d’eau, l’idée d’une taxe revient. Rachad Armanios

Image d’illustration. LAURENT GUIRAUD

La députée Verte Marjorie de Chastonay envisage de proposer de taxer l’eau de remplissage des piscines. Elle réfléchit au dépôt d’un texte sur le sujet au Grand Conseil.

En effet, sur les dix communes helvétiques dans lesquelles on dénombre le plus de bassins privés par habitant, cinq sont genevoises: Collonge-Bellerive, Veyrier, Cologny, Chêne-Bougeries et Vandœuvres. Cette dernière vient en tête avec un ratio d’une piscine pour dix habitants.

Ces chiffres, révélés par la RTS la semaine passée et repris par «Le Courrier», ont fait réagir la députée et cheffe du groupe des Verts, qui a déclaré au quotidien de gauche: «En période d’urgence climatique et de grande sécheresse, il faut faire prendre conscience aux propriétaires de villas de l’importance de l’usage parcimonieux de l’eau.» Une prise de conscience qui, pour elle, passe par le portefeuille.

Depuis cinq ans, la Suisse est en déficit hydrique. Marjorie de Chastonay estime donc qu’une taxe est «d’autant plus logique qu’elle pourrait alimenter un fonds climat et qu’il est naturel qu’il revienne à ceux qui gaspillent l’eau pour le plaisir de le financer».

«Le Courrier» rappelle la tentative du Parti socialiste, en 2013, de faire taxer non l’eau de remplissage mais la propriété même des piscines privées de plus de 40 mètres carrés. Le projet de loi avait été refusé au parlement cantonal.

Rachad Armanios est journaliste à la rubrique genevoise depuis août 2022 et couvre en particulier la politique cantonale. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.