Déménagement de l’Académie de Servette aux Evaux – Les Verts demandent des garanties à l’État Ils veulent des réponses, avant que la convention ne soit signée le 19 avril. Lorraine Fasler

L’Académie de football du Servette FC pourrait s’installer aux Evaux. Steeve Iuncker-Gomez

La Convention entre la Fondation des Evaux, l’État de Genève et le Servette FC afin d’acter le déménagement temporaire de l’Académie de foot au Parc des Evaux devrait être signée le 19 avril. Dans ce contexte de course contre la montre, les Verts indiquent, dans un communiqué diffusé ce lundi, regretter le «manque d’information [qui] ne leur permet pas de s’assurer de la prise en compte de leurs préoccupations et les empêche de pouvoir se positionner à temps dans ce débat». Les Conseils municipaux de la Ville de Genève, d’Onex, de Lancy, de Confignon et de Bernex n’ont pas pu consulter la convention.

Rappelons que le 9 mars dernier, lors de leurs conseils municipaux respectifs, la commune d’Onex a voté une résolution rejetant le projet d’installation de l’Académie du Servette FC, alors que Confignon l’a accepté. Dans les deux communes, des municipaux formulaient toutefois des craintes concernant la répercussion sur la mobilité et l’environnement et désapprouvaient «le manque de transparence» des termes du projet.

«Sauvons le parc des Evaux»

Une pétition intitulée «Sauvons le parc des Evaux», signée par 2937 personnes, a par ailleurs été adressée aux autorités communales de Confignon, puis renvoyée en commission pour une audition des associations.

Les Verts Genève ont donc formulé une liste de demandes concernant des «questions de gouvernance, de finances, de mobilité, de compensations, de biodiversité et de plans à l’horizon 2031» et demandent que ces questions soient réglées avant toute signature.

Les Verts souhaitent, entre autres (voir le communiqué complet):

Avoir l’assurance qu’un espace suffisamment grand continue d’exister pour les personnes qui souhaitent profiter d’un grand parc pour diverses activités en semaine ou les week-ends.

La délocalisation des matches du week-end de l’ensemble ou partie des équipes recevant un important public en dehors des terrains des Evaux.

La mise en place d’une information annuelle aux communes à propos de l’avancée des recherches d’un nouveau site pour loger l’académie dans les dix ans.

Un système de navettes électriques (ou sans émissions de CO 2 ) pérenne, la semaine et les week-ends concerté avec les communes impactées (par la route de Loëx) et la création d’un nouvel arrêt TPG à la route de Loëx.

Consulter la présentation du projet d’installation de l’académie du Servette FC aux Evaux, le contenu de la convention, ainsi que l’image directrice des Evaux, avec notamment son concept de mobilité.

Il est demandé que la signature de la convention soit repoussée. Les Verts alertent, par ailleurs, les députés du Grand Conseil et le Conseil d’État sur la nécessité, selon eux, d’une médiation.