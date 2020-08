À l’instar de ce qui s’est passé dans le reste de la Suisse, les Verts genevois ont connu en 2019 et 2020 une succession de triomphes électoraux qui aurait de quoi faire tourner la tête à n’importe quel parti. Ils auraient toutefois tort de se laisser griser car le plus dur reste à faire: traduire dans la réalité les rêves de changements qui ont poussé une partie de l’électorat à les choisir.

Le hic, c’est qu’assumer une parcelle du pouvoir ne va pratiquement jamais sans une part de désenchantement. Et peut-être davantage encore en Suisse, où tout est affaire d’équilibres politiques et de compromis longuement négociés. C’est moins inefficace qu’on ne le dit – les solutions ne sont pas remises sans cesse en question – mais ce n’est pas le système politique le plus «glamour» de l’univers.

Pour les Verts, qui ne sont plus très loin d’avoir la force de frappe pour forcer les portes du Conseil fédéral, le défi de la réalité serait de taille. Tout simplement parce que l’attente qui les a conduits là où ils sont est énorme. À une échelle plus petite, il n’est qu’à voir comment est houspillé, à Genève, le conseiller d’État Antonio Hodgers, dont le mandat est pourtant de construire du logement.

Tous les partis gouvernementaux sont confrontés à ce même dilemme: participer dans les exécutifs à la construction de projets forcément un peu décevants tout en conservant la capacité de promouvoir leur politique idéale. Or, comme le démontre l’étude de Pascal Sciarini sur les résultats des élections fédérales de 2019 à Genève, le succès écologiste s’est notamment construit sur la mobilisation d’un électorat bien plus jeune qu’habituellement. Pardonnera-t-il aux Verts de devoir composer ou se détournera-t-il rapidement d’eux? De la réponse donnée dépendra le sort du mouvement écologiste dans ce pays.