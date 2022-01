Selon notre baromètre électoral, le PVL est le parti qui progresse le plus devant l’UDC. À l’inverse, les Verts se tassent. Stabilité ailleurs.

Si les élections fédérales avaient eu lieu en décembre, les Vert’libéraux auraient pu sabrer le champagne. De tous les partis, c’est celui qui affiche la plus forte progression. Selon le sondage Tamedia (éditeur de ce journal), la hausse atteindrait 2,4 points. Le PVL resterait certes la sixième force politique du pays, mais avec 10,2% des voix, le petit nouveau ne serait plus très loin des autres partis traditionnels.

Et si les Vert’libéraux progressent, c’est que leurs cousins de gauche régressent. Les Verts enregistrent la baisse la plus marquée du sondage. Moins 1,5 point. La vague historique qui les avait propulsés à 13,2% des voix en 2019 semble bel et bien avoir reflué.