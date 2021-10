Votations du 28 novembre – Les Vert’libéraux pour l’initiative sur les soins infirmiers

Les Vert’libéraux soutiennent la loi sur le Covid-19 et l’initiative populaire pour des soins infirmiers forts. Ils ont décidé samedi de ces mots d’ordre pour les votations du 28 novembre. En revanche, ils rejettent l’initiative visant un tirage au sort des juges fédéraux.

Lors de leur assemblée des délégués virtuelle samedi, le PVL s’est prononcé par 96 voix contre 34 et 12 abstentions en faveur de l’initiative sur les soins infirmiers. La situation est précaire, en particulier à cause du manque de personnel soignant. L’initiative demande des mesures pour garder les professionnels dans le métier et assurer la qualité des soins, des points qui manquent dans le contre-projet indirect du Conseil fédéral et du Parlement, qui entrerait en vigueur en cas de rejet de l’initiative.