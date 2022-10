Politique climatique à Genève – Les Vert’libéraux déposent leur initiative «pour une transition rapide vers le solaire» Le texte, muni de 7300 signatures, demande au Canton d’atteindre «le plein potentiel du photovoltaïque» d’ici à 2035. Fedele Mendicino

Le Parti vert’libéral souhaite voir fleurir les panneaux sur les toits du canton. KEYSTONE

L’été dernier, les Vert’libéraux affichaient déjà leurs ambitions: des panneaux solaires sur tous les toits et sur toutes les surfaces éligibles des zones industrielles dès 2030. Et dès 2035 pour tout le reste du parc immobilier du canton. Ce mercredi après-midi, le parti a déposé son initiative dans ce sens au Service des votations et des élections.