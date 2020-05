Politique – Les Vert’libéraux créent une section en Valais Le Valais va devenir le 21e canton à avoir une section de Vert’libéraux. Elle sera fondée officiellement ce jeudi soir.

Philippe Jansen, ici en photo, sera aux commandes pour le Bas-Valais. Il sera épaulé de Roger Ambort dans le Haut-Valais. VS_NR_GLP_Jansen_Philippe KEYSTONE

Les Vert’libéraux fondent jeudi soir officiellement une section en Valais. Après avoir présenté une liste pour les élections fédérales 2019 dans le canton, ils souhaitent mesurer leur «potentiel/poids électoral et surtout faire connaître leurs idées et personnalités à la population valaisanne». En ligne de mire les communales et les cantonales.

L’Assemblée constitutive se tient jeudi soir et doit procéder à l’approbation des statuts ainsi qu’à l’élection des neuf membres du premier Comité directeur du parti cantonal. Aux commandes des Vert’libéraux valaisans: Philippe Jansen pour le Bas-Valais et Roger Ambort pour le Haut-Valais.

«Nous avons actuellement un certain nombre de candidats répartis dans plusieurs communes du Bas- et du Haut-Valais. Notre assemblée constitutive est l’occasion de lancer un appel aux candidatures pour venir compléter les listes», explique jeudi à Keystone-ATS le Secrétaire Nathan Metthez.

Lors des fédérales de 2019, le PLR, Avenir Ecologie et les Verts’libéraux, qui faisaient leur entrée sur la scène politique cantonale, avaient fait cause commune.

Dans vingt cantons

Si les Vert’libéraux concèdent partager certaines valeurs avec Avenir Ecologie, ils soulignent que leur ligne politique n’est pas issue du parti libéral-radical. «Notre parti se fonde sur notre propre programme». Des alliances pourraient néanmoins se faire avec certaines formations politiques, mais «probablement au niveau local», détaille M. Metthez.

Les Vert’libéraux sont présents dans vingt cantons. Ils disposent de seize représentants au sein du Conseil national mais d’aucun siège au Conseil des États.

( ATS/NXP )