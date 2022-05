Élections cantonales 2023 – Les Vert’lib prêts à lancer deux candidats au Conseil d’État Marie-Claude Sawerschel et Marc Wuarin souhaitent briguer ensemble un siège au gouvernement. Eric Budry

Marie-Claude Sawerschel (présidente des Vert’libéraux genevois) et Marc Wuarin proposeront à l’assemblée de leur parti un ticket à deux pour l’élection du Conseil d’État d’avril 2023. LUCIEN FORTUNATI

Parti encore non représenté au Grand Conseil, mais qui a le vent en poupe en Suisse, les Vert’libéraux ont de grandes ambitions pour les élections cantonales de 2023. S’ils visent avant tout leur entrée au parlement, ils seront également bien présents dans la course au Conseil d’État. Et plutôt deux fois qu’une, puisque ce sont deux candidats que le parti devrait lancer pour le premier tour de l’élection de l’Exécutif cantonal: Marie-Claude Sawerschel, sa présidente, et Marc Wuarin, membre du comité.