Hockey sur glace – Les Vernets ont retrouvé leurs héros Trois jours après leur succès à Lugano, les Aigles confirment leurs gros progrès sur la glace en s’offrant le scalp des Biennois. De bon augure. Christian Maillard

Ge/Servette, sur le chemin de la guérison, renoue avec les victoires. ERIC LAFARGUE

Il y a des choses dans la vie, des moments importants dans une saison ou des matches décisifs qu’on n’oublie pas. Celui du 2 avril, par exemple, était encore bien présent sous les casques des Genevois, mardi, alors que Bienne revenait pour la première fois dans cette patinoire qui lui convient si bien et pas seulement depuis ce soir de folie où tout avait basculé dans l’irrationnel. Ce soir-là, aux Vernets, les Servettiens s’étaient liquéfiés en trente secondes. Un scénario complètement hallucinant pour des Aigles qui avaient mené au score pendant 58 minutes avant d’encaisser cinq buts en 1’51’’!

Cette fois-ci, conscients qu’un tel scénario pouvait très bien se reproduire, les Grenat ont été disciplinés, concentrés et solides durant soixante minutes. Après avoir fait le plein de confiance, samedi à Lugano, les Genevois, sur le chemin de la guérison, n’ont pas tardé d’ailleurs à prendre les devants avec deux buts inscrits rapidement par Henrik Tömmernes (en power play, 3e) et Tyler Moy (6e). Face au coleader du championnat, privé de cinq titulaires (dont deux étrangers), il était important de marquer très vite. Comme au Tessin, ce départ idéal a donné des ailes à ces Aigles qui auraient pu rejoindre la première pause avec quatre longueurs d’avance, tant leur domination avait été impressionnante.

«Je suis fier des gars»

De quoi rendre fier le coach, Patrick Emond, qui retrouve petit à petit cette équipe qui a fait tant rêver les Vernets ces deux dernières saisons. «Depuis le match de Zurich, où à l’exception de Davos, on méritait à chaque fois de faire des points, tout le monde a élevé son niveau de jeu, à commencer par Gauthier Descloux, qui réalise des performances comme la saison dernière. Les cannes sont un peu moins lourdes, il y a moins d’erreurs individuelles. Les gars sont plus impliqués, confiants, bloquent des tirs, tous ces détails font qu’on se remet à gagner. Je suis fier des gars et qu’on ne me dise pas qu’il manquait du monde à Bienne, nous cela fait trois mois que l’infirmerie est pleine.»

Alors que Joël Vermin a lui aussi prouvé qu’il avait retrouvé toute sa science du jeu, Yannick Rathgeb a empêché Gauthier Descloux, le portier des Aigles, qui s’était interposé plus tôt sur un tir de Tino Kessler (22e) et devant Luca Cunti (27e) arrivé seul devant lui, de réussir son premier blanchissage de la saison à huit secondes de la fin, malgré une faute évidente du défenseur biennois. «Avec les nouvelles règles cette saison, ce but devait être annulé, pestait le gardien des Vernets. Maintenant, le plus important, ce sont vraiment les trois points. On a réussi une superbe performance face à une équipe en forme. J’aime bien ce qui se passe dans le vestiaire actuellement et notre comportement sur la glace. On recommence à jouer à cinq soudés et ce serait sympa de garder ce momentum jusqu’à vendredi à Fribourg. Ce soir, on profite car ce n’est pas tous les jours qu’on en gagne deux de suite…»

Cela faisait depuis le 14 septembre que les Servettiens n’avaient en effet plus remporté deux matches de suite. Il y a des moments importants dans une saison ou des matches décisifs qu’on n’oublie pas. Celui du 2 novembre pourrait en être un. Un déclic, qui sait…

Ge/Servette - Bienne3-1 (2-0 1-0 0-1) Afficher plus Les Vernets, 4680 spectateurs. Arbitres: MM. Tscherrig, Hungerbühler; Gnemmi, Steenstra. Buts: 3e Tömmernes (5 c 4) 1-0, 6e Moy (Jooris) 2-0, 31e Vermin 3-0, 60e Rathgeb (Rajala/6c5) 3-1. Ge/Servette: Descloux; Karrer, Tömmernes; Vatanen, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Smons; Pouliot, Filppula, Rod; Moy, Jooris, Vermin; Cavalleri, Smirnovs, Vouillamoz; A. Riat, Berthon, Patry; Testaz. Bienne: van Pottelberghe; Rathgeb, Lööv; Delémont, Grossmann; Stampfli, Forster; Schneeberger; Hügli, Haas, Rajala; Brunner, Cunti, Künzle; Hofer, Tanner, Kessler; Karaffa, Froidevaux, Schläpfer; Kohler. Pénalités: 1 x 2’ contre Ge/Servette. 3 x 2’ contre Bienne. Notes: Ge/Servette sans Winnik, Jacquemet, Mercier, Antonietti, Tanner, Richard, Miranda (blessés), Shiyanov (surnuméraire). Bienne sans Hischier, Korpikoski, Sallinen, Yakovenko, Fey (blessés). Bienne évolue sans son gardien et avec six joueurs de champ de 56’ 48’’ jusqu’à la fin.

Christian Maillard est journaliste à Sport-Center depuis 2018. Polyvalent, il couvre notamment les matches de hockey et de ski alpin. Il a reçu le Prix Pierre Chany en 2001 récompensant un article sur le Tour de France. Auparavant, il a travaillé 3 ans à La Côte, 23 ans au Matin et 5 ans à La Tribune de Genève. @ChrisMa18247696

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.