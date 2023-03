Un pavé d’intelligence – Les vérités du revenant Salman Rushdie L’écrivain britannique revient dans l’actualité avec des essais traduits chez Actes Sud avant la publication de «Victory City», son dernier roman à paraître en septembre. Olivier Bot

Une couverture profession de foi.

Sept mois après les multiples coups de couteau d’un fanatique qui ont failli lui faire perdre la vie, le 12 août 2022, lors d’une conférence dans l’État de New York, Salman Rushdie est réapparu dans les pages du magazine «The New Yorker», en février, pour sa première interview depuis l’attentat. Son portrait photographique en noir et blanc, avec des lunettes dont le verre droit est noir cachant un œil mort, est comme une apparition d’un revenant. Il l’est, d’ailleurs. Il revient avec un roman, «Victory City», sorti aux États-Unis et qui sera publié dans sa traduction francophone chez Actes Sud en septembre.