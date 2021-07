Directeur sportif des Grenat – Les vérités de Philippe Senderos sur «son» Servette FC L’ex-international vole de ses propres ailes depuis le départ de Gérard Bonneau. Ambitions, philosophie du club, place des jeunes: il dit tout avant la reprise. Daniel Visentini

Formé au Servette FC avant une carrière internationale, Philippe Senderos en est désormais le directeur sportif. Il fait le point avant la reprise. ERIC LAFARGUE

Tout se précise. Mercredi matin, Servette embarque pour Molde, c’est le début officiel de la saison pour les Grenat, en Conférence League. Un gros morceau pour commencer et un derby à Sion dimanche pour entamer dans la foulée l’exercice 2021-2022 en Super League. Il y aura du public, des bruits, des odeurs, tout ce qui a été sacrifié depuis un an et demi pour raisons sanitaires. Il y a aussi des attentes.

Dans un bureau des locaux du Servette FC, à l’ombre du Stade de Genève, Philippe Senderos incarne cette impatience. Il a commencé le foot à 5 ans et demi en grenat, il a eu une carrière exceptionnelle et il est à nouveau Servettien. Il est le directeur sportif de «son» club. Magie de la trajectoire, responsabilité du nouveau costume.