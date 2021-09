Avant le Servette-Lausanne de samedi – Les vérités de Gaël Clichy, monstre de professionnalisme L’ex-joueur d’Arsenal et de City dit ce qui manque encore à Servette, aux jeunes notamment. Message fort. Daniel Visentini

Gaël Clichy apporte toute son expérience du très haut niveau à Servette. STEVE Iuncker-Gomez

Bonheur du hasard. On devait attendre Gaël Clichy dans le couloir des vestiaires du Stade de Genève, il est déjà là et il n’est pas seul, on observe. À sa gauche Mathieu Feigean, analyste vidéo et statistique, à sa droite Alex Schalk. Clichy explique, montre sur la tablette vidéo, décortique le positionnement de l’attaquant, lui dit les bonnes orientations, le placement idéal et le pourquoi. Leçon de professionnalisme d’un homme de 36 ans qui en fait dix de moins: voilà un ex-international de l’équipe de France, un ex-joueur d’Arsenal et de Manchester City, qui exploite tous les détails. Pour lui. Pour ses coéquipiers. Pour Servette. On ne dira jamais assez la chance du club grenat de pouvoir compter sur lui.