PME familiale – Les ventes de sécateurs Felco s’envolent avec le Covid Depuis le début de l’année, la mode du jardinage a été exacerbée par la pandémie. L’entreprise neuchâteloise est en pleine croissance. Nicolas Pinguely

Stéphane Marie , l’animateur de l’émission « Silence ça pouce», sera le nouvel ambassadeur de la firme neuchâteloise Felco. DR

Les caisses remplies de lames sombres sont entassées dans un coin. Le traitement thermique de l’acier est terminé. «Il s’agit de trouver un compromis en ténacité et dureté», raconte Nabil Francis, nouvel administrateur délégué et CEO de Felco, le fabricant neuchâtelois de sécateurs haut de gamme. Les passionnés de vigne et de jardinage apprécieront.

En moyenne, la PME familiale écoule plus d’un million de sécateurs par an, qui se déclinent en 24 modèles. «Tous sont fabriqués dans notre usine des Geneveys-sur-Coffrane», précise-t-il. Felco écoule aussi des élagueurs, des scies, des coupes câbles, des sécateurs électriques ou encore des gants de jardinage. «Nous réalisons plus de 50% de notre chiffre d’affaires avec les sécateurs manuels, souligne le CEO. Ces derniers sont vendus entre 35 et 70 francs en magasin ou sur internet.»