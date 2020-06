Abo Vacances Les Suisses se mettent en quarantaine nomade

Vendeurs et loueurs de camping-cars sont pris d’assaut. Soucieux d’éviter les transports publics et les hôtels, de plus en plus de Suisses choisissent ces «capsules de survie» pour (re)découvrir leur pays à l’abri d’une éventuelle recrudescence de la pandémie.