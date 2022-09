Reportage dans le vignoble genevois – Les vendangeurs se régalent dans les vignes qui ont échappé à la grêle Au pied du Jura, dans le Mandement, les grappes généreuses feront une récolte qui promet d’être excellente. Sourires de plein air. Thierry Mertenat

Genève, le 9 septembre 2022. Sur le coteau de Chouilly, Armando, le porteur, déverse le contenu de sa brante (du garanoir) dans l’une des cuves du domaine de La Clé de Sol. Photo: LAURENT GUIRAUD/Tamedia LAURENT GUIRAUD

On cherche des femmes et des hommes à pied, des brantes et des épinettes, bref la fiche manuelle de la vendange à l’ancienne, et l’on tombe nez à nez avec un engin d’aujourd’hui en train de surplomber la vigne sans la martyriser. Un tracteur enjambeur? Non, son profil de géant est davantage celui d’une moissonneuse-batteuse en lévitation, pilotée par un chauffeur expérimenté, trop concentré sur sa ligne pour retourner le geste de salutations.