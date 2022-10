Zone piétonne provisoire – Les vélos suscitent la grogne au quai des Bergues La piétonnisation provisoire ravit habitants et commerçants, si bien que sa pérennisation semble en bonne voie. Mais le défilé de vélos cristallise les critiques. Rachad Armanios

Les cyclistes continuent d’emprunter le quai des Bergues malgré l’interdiction qui leur est faite. LUCIEN FORTUNATI

Le quai des Bergues deviendra-t-il définitivement piéton entre le pont éponyme et la rue Coutance? Prolongé une fois, l’arrêté provisoire interdisant la circulation des véhicules et le parking de voitures dure jusqu’au 31 octobre. Frédérique Perler, qui devra prendre une décision, a rencontré mardi commerçants et habitants.