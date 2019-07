Les Vaudois dans la jungle avignonnaise

Le festival OFF d’Avignon a tous les attributs d’une jungle. Leurs rêves en bandoulière, les artistes y partent à l’aventure dans une chaleur étouffante. Mais sa loi peut se révéler sans pitié pour les explorateurs peu préparés à arpenter les chemins tortueux de ce monde aussi hostile que porteur de promesses. Rares sont les Vaudois à se risquer dans cette Amazonie théâtrale: ils sont une quinzaine cette année. Les plus vernis sont les élus de la Sélection suisse en Avignon, vitrine alléchante de la création romande et alémanique. Les autres devront conquérir leur place.

Un «passage obligé»

Dans le cagnard juilletien de la Cité des papes, comment appâter les spectateurs et les programmateurs dans la forêt luxuriante du «plus grand théâtre du monde», déroulant cette année 1592 spectacles dans 139 lieux, du 5 au 28 juillet? Créé en 1966 en marge du prestigieux IN fondé en 1947 par Jean Vilar, le OFF a le pouvoir d’ouvrir grand les portes aux compagnies en quête de dates de tournée. «J’avais envie de porter mon spectacle vers un territoire plus grand et il est clair qu’Avignon est un passage obligé», relève Virginie Janelas. La metteuse en scène de La Côte défendra sa pièce «Tête de cerf» au Théâtre du Centre, écrin de 50 places. Remplie d’espoir, elle ne se berce pas d’illusions pour autant. «On y va avant tout pour l’aventure. Ce qui compte c’est d’essayer.»

Car la concurrence est rude, pour ne pas dire acharnée. Il n’est pas rare de voir une troupe faire ses valises en cours de route, à sec. À la charge des compagnies, les frais de location d’une salle oscillent grosso modo entre 8000 et 15 000 euros pour l’ensemble du festival, sans compter les salaires et l’hébergement. Tous s’accordent sur ce point: le risque financier est énorme. «Il faut bien compter 20 000 francs pour un spectacle comme le mien», articule Charlotte Monnier. La comédienne jouera son touchant monologue sur l’anorexie, «Et toi, t’es là pour quoi?» accompagnée du musicien lausannois Jérémie Kisling, à l’Espace Saint-Martial.

Les coups de pouce pécuniaires – subventions des collectivités publiques – étant maigres, voire inexistants, les artistes pèsent le pour et le contre avant de descendre dans le chaudron avignonnais. Virginie Janelas a assuré ses arrières en amassant un pécule pour assurer au moins les salaires. «Nous avons fait appel à des soutiens privés et lancé un crowdfunding. Ça nous a permis d’atteindre la moitié de notre somme idéale, ce qui est déjà génial!»

Le comédien Philippe Soltermann a lui aussi placé les plus et les moins dans la balance avant de se décider à jouer son solo de fan de Thiéfaine, «J’arriverai par l’ascenseur de 22 h 43», au Théâtre Arto. À quelques jours de son premier plongeon dans le OFF, il confie: «Financièrement, je ne suis pas sûr d’y arriver, même si j’ai eu la chance d’obtenir des subventions. Ce qui m’a motivé à sauter le pas, c’est que je joue dans un lieu qui se trouve sur l’itinéraire des programmateurs. Et que j’ai une trentaine de dates à Paris dans la foulée, ce qui me permettra d’équilibrer mon budget si ça ne marche pas bien à Avignon.»

Une poignée de Vaudois (et de Romands) se serreront les coudes dans les murs de l’Espace Saint-Martial, créé en 2007 par Jean Chollet, pasteur-metteur en scène et ex-directeur des Terreaux, à Lausanne. Mêlant productions suisses et internationales, ce théâtre niché dans une église accueillera 18 spectacles cette année – dont trois pièces de la Cie La Marelle, fondée par Jean Chollet. Lequel observe, sous sa casquette d’artiste: «Les compagnies profitent des contacts des unes et des autres et s’entraident. Mais, pour être honnête, les programmateurs ne viennent pas autant que je le souhaiterais.»

L’art de tracter

L’enjeu principal reste de convaincre les spectateurs de se glisser dans la salle. Pour rentrer dans ses frais via la billetterie, bien sûr. Mais pas seulement. Au OFF d’Avignon, le bouche-à-oreille est pape. Le spectacle dont tout le monde parle attirera programmateurs et journalistes. La combine pour y parvenir? Le tractage. Pendant trois semaines, les artistes paradent en costumes, alpaguent les passants, improvisent des saynètes en dégainant leurs flyers dans une effervescence festive.

«Environ 80% du public arrivent par ce biais», chiffre Charles Seydoux, à l’affiche d’«Amok» à l’Espace Saint-Martial. Mais tracter est aussi un art. Avec ses codes et ses exigences. «Pour «L’Évangile selon Pilate», d’Éric-Emmanuel Schmitt, distribuer des flyers sur les terrasses ne suffit pas. Il faut décrire le spectacle, observe Jean Chollet. Pour «Mozart et Salieri», au contraire, deux chanteurs entament le «Papagena, Papageno» de «La Flûte enchantée», et le tour est joué!

