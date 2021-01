Lutte contre le Covid-19 – Les variants du virus n’échappent pas aux tests PCR Le professeur Gilbert Greub démêle le vrai du faux quant à l’efficacité des tests malgré les mutations. Romaric Haddou

Le professeur Gilbert Greub, directeur de l’Institut de microbiologie du CHUV, explique comment fonctionnent les différents tests et pourquoi les variants du virus ne peuvent tromper les frottis nasopharyngés. KEYSTONE

La détection, en fin d’année dernière, de deux variants visiblement plus contagieux du SARS-Cov-2, l’un en provenance du Royaume-Uni (ci-dessous variant UK) et l’autre d’Afrique du Sud, soulève bon nombre d’interrogations. Récemment, une affirmation a commencé à circuler: le second mutant serait indétectable par les tests. Qu’en est-il vraiment? Éclaircissements avec le professeur Gilbert Greub, directeur de l’Institut de microbiologie du CHUV, à Lausanne.

Les variants du virus peuvent-ils tromper les tests? Déjà, rappelons qu’il y a trois types de tests: PCR, antigéniques et sérologiques. La réponse n’est pas la même pour tous. Si l’on prend le variant UK, il a quatorze mutations et trois délétions (bout d’ARN manquant), c’est-à-dire 17 endroits où il a muté. Théoriquement, le risque qu’un test ne fonctionne plus existe.