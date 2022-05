Elles sont jaune vif, vert fluo, orange ou chamarrées. Leurs arômes fleurent bon l’innocence, avec une prépondérance pour les fruits (82 % des variétés selon l’Association suisse pour la prévention du tabagisme (AT). Fraise, framboise bleue, pomme-poire, goyave-mangue ou tarte au citron tiennent le haut du pavé, mais on trouve aussi des saveurs Coca-Cola, ou Capri Sun, un hit absolu. Cette dernière reproduit «le goût de la boisson en sachet du même nom, que les enfants et les jeunes adorent», commente Sylvie Bonjour, cheffe du «Programme de prévention des conduites addictives en milieu scolaire» dans le canton de Vaud. Argument massue: le prix. Avec entre 500 et 900 bouffées, une seule e-cigarette jetable équivaut à environ 2 paquets de cigarettes, mais ne coûte que 8 à 10 francs, soit deux fois moins.