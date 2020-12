Lettre du jour – Les vaisseaux fantômes Courrier des lecteurs

Getty Images

Chêne-Bougeries, 2 décembre

À entendre le directeur de la fondation Pro Helvetia, dans une interview qu’il accordait à un grand quotidien de la place, la solution à la crise culturelle résiderait dans la capacité du monde artistique à se réinventer. Mais de quelle réinvention parle-t-il? «Il faut absolument penser au public et aux liens entre créateurs et spectateurs, en gardant à l’esprit les solutions proposées par le numérique.»

Le mot est lâché: le numérique. Il faudra donc passer par la lucarne pour avoir accès aux spectacles. Curieux paradoxe du spectacle vivant condamné à être vitrifié sur les écrans! Concerts, danse, comédie, récital dans votre salon en direct ou en différé à partir des grandes ou petites salles devenues des mouroirs bardés de caméras, d’éclairage, de connexions pour vous offrir un plaisir et une qualité garantie inégalables sur Instagram, Vimeo, Scot ou Zoom en 4 K.

Le plus incroyable de l’histoire, c’est que nos édiles n’ont plus peur de mettre en évidence l’audience, la jauge publique. «Je suis allé dans une cave pour un concert. Il y avait 30 personnes, c’était expérimental et génial. Mais aujourd’hui, grâce à internet et aux possibilités de diffusion numérique, on voit à travers diverses expériences que les offres de niche peuvent avoir un public bien plus large», poursuivait le directeur de Pro Helvetia. Et une musicienne de surenchérir: «Je me suis dit que les gens avaient besoin de rendez-vous culturels. J’ai posté un soir la proposition de donner des concerts par Skype. C’était des rencontres magiques. Ils m’accueillaient chez eux, je les accueillais chez moi.»

Voilà les lendemains désenchanteurs qui nous attendent, les grands vaisseaux culturels vidés de public, renvoyé dans ses pénates pour apprécier une culture «télénumérisée» au coin du feu. Finies, les interactions avec les artistes de l’après-représentation. Les nouveaux projets culturels seront froids, aseptisés, baignant dans un virtuel dominant contre lequel plus personne n’aura la force de réagir, car ce sera la norme héritée des mesures antivirus. Tel est le triste destin du spectacle mort-vivant.

Mais peut-être saura-t-il un jour renaître de ses cendres pour oser une radicalisation contre la dictature de la 5G et de ses suppôts électroniques. Même sous l’influence toute-puissante des gestes barrières, on peut rêver!

Léon Meynet