Les produits bios (2/5) – Les vaches transfrontalières du Salève La viande produite chez les Desbiolles est bio depuis 2014. Les contraintes sont nombreuses, mais la relève est assurée. Antoine Grosjean

Anthony Desbiolles, avec ses vaches bio de race Aubrac dans ses pâturages du Salève. LUCIEN FORTUNATI

Des pâturages verdoyants, des sapins et des vaches. Pour un peu, on se croirait au cœur des Alpes. Sauf que d’ici, on a une vue plongeante sur le Léman, l’agglomération genevoise et le Jet d’eau. Certes, la beauté du panorama ne fait pas partie des critères pour produire une viande bio – d’ailleurs, ces paisibles bovins perchés sur le Salève semblent se moquer de la vue comme de l’an quarante – mais on ne peut s’empêcher de penser que cela ne gâte rien.

Ces vaches de la race aubrac ont beau brouter une herbe française, elles n’en sont pas moins genevoises. La famille Desbiolles, basée à Meinier, possède depuis près d’un siècle des pâturages sur le Salève, où plus de 260 têtes de bétail passent la belle saison au grand air. Et ça, par contre, c’est une des conditions pour obtenir le label bio. «Les vaches doivent être à l’extérieur au moins six mois par an, c’est-à-dire qu’elles doivent pouvoir sortir au moins une fois par jour pendant cette période», explique Anthony Desbiolles, 23 ans, qui gère l’exploitation avec son oncle Philippe. Pour leur part, ils remplissent largement ce critère, avec un troupeau en pâturage libre sur la montagne des Genevois une bonne partie de l’année.