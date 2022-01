Lettre du jour – Les vaccins, une forme de liberté Lorsqu’un pays doit se défendre contre une agression, quelle qu’elle soit, la moindre des choses sensées est que le peuple fasse front commun face à la menace Opinion Courrier des lecteurs

KEYSTONE

Chêne-Bougeries, 20 décembre

Le président Macron a dit que la France était en guerre contre la Covid-19. Sur le moment, ses paroles m’ont parues disproportionnées comparées aux horreurs de la guerre.

Pourtant, lorsqu’un pays doit se défendre contre une agression, quelle qu’elle soit, la moindre des choses sensées est que le peuple fasse front commun face à la menace. Si le gouvernement suisse nous avait dit d’aller défendre le pays, nous aurions pris les armes pour le faire, par patriotisme.

En temps normal, je suis un défenseur de la liberté et aussi des libertés. Or, dans ce cas précis, force est de constater que devant le danger que représente la Covid-19, il y a énormément de déserteurs qui refusent toute vaccination alors que celle-ci est une solution pour lutter contre ce fléau qui ébranle nos certitudes, augmente la précarité et génère certains effets dévastateurs.

Il est vrai que depuis quelques décennies, c’est l’individualisme qui prime et que, pour certaines personnes, alors qu’il est démontré que les vaccins n’ont provoqué que quelques effets indésirables, il ne leur vient pas à l’esprit qu’on se vaccine aussi pour protéger les autres.

Retenons cela, c’est que c’est grâce aux vaccinés qu’on a pu respirer pendant quelques mois et que l’économie a pu redémarrer; les réfractaires qui se sentent si bien dans leur petit cocon, en ont bénéficié… en comptant sur les autres.

À l’heure actuelle, les vaccins sont notre seul espoir pour, un jour, revivre normalement.

Patrick Perrinjaquet

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.