Nouvelle vague de voyageurs – Les vacanciers stoppés devant le tunnel du Gothard Des bouchons s’étendaient sur une dizaine de kilomètres sur l’autoroute A2 samedi matin. D’autres tronçons autoroutiers sont concernés.

Jusqu'à fin août, des bouchons devant les deux portails du tunnel du Gothard sont "pratiquement certains", selon Viasuisse (archives). KEYSTONE/URS FLUEELER

Une nouvelle vague de voyageurs déferle sur la Suisse, au début des vacances d’été. Samedi matin, des bouchons s’étendaient sur une dizaine de kilomètres sur l’autoroute A2 dans le canton d’Uri, devant le portail nord du tunnel du Gothard.

Lire également: Vacances d’été Le TCS s’attend à des départs records vers la Méditerranée Selon le Touring Club Suisse (TCS), le temps d’attente atteint une heure et 50 minutes. Vendredi soir déjà, les embouteillages atteignaient sept kilomètres devant le Gothard à Göschenen (UR).

La saison des voyages d’été bat actuellement son plein en Suisse. Les vacances scolaires ont commencé samedi dans douze cantons et étaient déjà en cours plusieurs autres.

La situation ne devrait guère se détendre sur le front du trafic ce week-end. Samedi et dimanche, le service d’information routière Viasuisse s’attend à un volume de trafic très élevé, comme pour les prochains week-ends à venir.

Jusqu’à fin août, des bouchons devant les deux portails du tunnel sont «pratiquement certains», écrit Viasuisse. Les derniers week-ends de juillet, les bouchons devant l’entrée nord pourraient même durer toute la nuit.

Le Tour de France visite la Suisse

Il faut également s’attendre à des temps d’attente sur d’autres tronçons autoroutiers, notamment sur la route du San Bernardino et sur l’A1 entre Lausanne et Genève. Le début des vacances en juillet en Allemagne et aux Pays-Bas joue également un rôle.

En outre, deux étapes du Tour de France traverseront la Suisse ce week-end. La première mènera le peloton de Dole (F) à Lausanne. La seconde, dimanche, ira d’Aigle (VD) à Châtel (F). Si les autoroutes resteront ouvertes, de nombreuses routes resteront fermées pendant plusieurs heures dans les régions concernées, voire même toute la journée en ville de Lausanne. D’importantes perturbations du trafic sont à prévoir, prévient le TCS.

ATS

