Congé, votations et initiative – Les vacances scolaires perdent une semaine en été Le Conseil d’État genevois a annoncé plusieurs décisions lors de son point de presse de mercredi après-midi. Christian Bernet

Les congés d’été seront raccourcis d’une semaine, passant de huit à sept. Magali Girardin

Parmi les décisions prises et annoncées par le Conseil d’Etat genevois ce mercredi, on trouve, en plus de la réforme de l’impôt voiture:

Vacances

Les dates des vacances scolaires seront modifiées dès la rentrée 2022. Les congés d’été seront raccourcis d’une semaine, passant de huit à sept. Cette semaine sera rajoutée aux vacances de Pâques, qui en compteront désormais deux et qui débuteront dès le Vendredi-Saint. Cette mesure vise notamment à raccourcir la période, parfois très longue, entre Pâques et l’été. Par ailleurs, le vendredi qui suit l’Ascension sera congé, offrant ainsi un nouveau pont.

Votations

Le Conseil d’État a fixé le programme des votations du 13 juin. Les citoyens de la Ville de Genève s’exprimeront sur la Cité de la musique, plus spécifiquement sur le préavis positif voté par son Municipal concernant le plan de quartier.

Au niveau cantonal, les électeurs s’exprimeront sur le déclassement de la zone agricole de la Goutte de Saint-Mathieu, à Bernex, combattu par un référendum. «Le Conseil d’État soutient vigoureusement ce déclassement, a déclaré sa présidente, Anne Emery-Torracinta. Il permettra de construire un cycle d’orientation dont nous avons un besoin impérieux, ainsi qu’un centre de formation pour la filière santé et social.»

Initiative

Le Conseil d’État a partiellement invalidé l’initiative 176 «Pour un urbanisme plus démocratique à Genève». Il estime qu’une de ses dispositions, qui prévoit un vote populaire pour départager deux plans d’urbanisme concurrents, n’est pas compatible avec la Constitution.