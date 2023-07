Série d’été: nage au long cours (5/5) – Les vacances du nageur: un kilomètre marin au réveil Les meilleurs spots en bord de mer sont jalousement gardés par ceux et celles qui les pratiquent. Confidences insulaires. Thierry Mertenat

Été 2023. À l’heure matinale du bain de mer. L’image a été prise par un nageur du lac en vacances sur une île de la Méditerranée. Laquelle? Top secret! DR

De l’eau douce à l’eau salée. On n’allait quand même pas se priver d’une sortie en mer pour clore cette mini-série alternant crawl et brasse coulée. Le pourtour méditerranéen est, cet été, si l’on en juge par le nombre de cartes postales reçues, colonisé par les nageurs genevois. Ils et elles ont délocalisé leur kilomètre aquatique dans des spots gardés secrets, qu’ils retrouvent chaque année comme le champignonneur ses coins favoris.