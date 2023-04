Roi émérite espagnol – Les vacances de Juan Carlos embarrassent son fils Felipe Le vieux souverain vient participer à des régates entre amis, sans intention de s’excuser ni de s’expliquer sur les scandales financiers de sa fin de règne. Cécile Thibaud - Madrid

Juan Carlos était déjà venu l’an dernier en Galice pour naviguer sur son bateau et se faire applaudir par ses admirateurs. Son prochain retour inquiète son fils, Felipe VI. Sanxenxo, 21 mai 2022. Brais Lorenzo AFP/BRAIS LORENZO

Il ne fera que passer quelques jours, mais l’annonce de l’arrivée en Espagne du roi émérite Juan Carlos met en émoi les télévisions et la presse people du pays. Le vieux souverain sort de son exil officiel à Abu Dhabi et il est attendu ce mercredi par ses amis à Sanxenxo, en Galice, pour assister aux journées de régates de la localité, comme il l’avait déjà fait l’an dernier. Il a fait préparer son bateau, El Bribón («le coquin»), et envisage même de participer à la compétition si son état de santé le lui permet.