«Les trajets en train entre Lyon et Genève sont devenus des parcours du combattant.» Une pétition ouverte sur le site mesopinions.com dénonce les conditions de voyage dans les trains TER et Lyria qui font le trajet entre Lyon et Genève. Selon les signataires, «dans les deux sens, à partir de 16 h, l’offre de la SNCF est beaucoup trop insuffisante». «On se moque des usagers», commente l’auteur du texte qui souligne que «des trains courts sont en service aux heures de pointe et les débuts et fins de week-end, avec un seul demi-wagon de première classe et des personnes debout de manière systématique». Accessoirement, ils signalent que «la climatisation est en panne une fois sur deux en période estivale».

De nombreux retards

«Nous demandons que le nombre de places en première soit augmenté nettement», conclut ce texte. Sur le site du progrès.fr, une cliente confirme: «Les trains ont de nombreux retards, ce qui amène des passagers à louper leur correspondance. On a essayé de discuter avec les personnels de bord, mais ils ne sont pas responsables. Sachant que, dans le train, la plupart du temps, il n’y a pas de contrôleurs.»

«Une catastrophe, ces trains. Toujours en retard et pas des petits retards; certaines fois, c’est trente ou quarante minutes, ou alors des trains supprimés», confie une autre usagère au quotidien «Le Progrès» de Lyon. Contactée par le journal français, la SNCF, la société de chemin de fer nationale, précise que «pour la période du 15 mai au 19 juin, leurs trains sont partis à l’heure, sauf le 19 juin, pour une procédure de Vigipirate

suite à un bagage abandonné en gare de Lyon Part Dieu». Concernant la climatisation, SNCF Voyageurs indique qu’elle fait l’objet d’une attention «accrue» en période de chaleur et que c’est au chef de train de signaler des dysfonctionnements. Enfin, SNCF Voyageurs se dit «bien conscient que l’affluence est plus flagrante en fin de semaine et les week-ends et [il] reste à l’écoute des retours des usagers».

