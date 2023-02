Professeure d’Oxford à Genève – «Les universités sont des lieux où les désaccords sont essentiels» L’UNIGE a convié la professeure de théorie politique Teresa M. Bejan pour parler tolérance, civilité et liberté d’expression. Tout un symbole. Mathilde Salamin

Teresa Bejan peu avant sa conférence «Que peut-on dire dans une société tolérante?» à Uni Dufour. GEORGES CABRERA

Teresa M. Bejan, professeure de théorie politique de l’Université d’Oxford, étudie des concepts qui ont amplement occupé l’actualité de l’Université de Genève (UNIGE) en 2022: deux événements ont été interrompus par des militants de la cause trans et un groupe de personnes a tenté d’entartrer Céline Amaudruz. Invitée par l’UNIGE à donner une conférence sur la tolérance et la liberté d’expression, cette experte américaine nous a accordé une interview.