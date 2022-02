Manifestation sur le pont du Mont-Blanc – Les Ukrainiens de Genève: «Le monde doit réagir!»

Aux alentours de 18 h ce jeudi, une quarantaine de personnes se réunissent sur le pont du Mont-Blanc. Quelques-unes sont vêtues de jaune et de bleu, plusieurs arborent de grands drapeaux, des pancartes, en anglais, en russe, en ukrainien. La diaspora ukrainienne de Genève manifeste contre l’invasion de son pays par la Russie. Tous, ou presque, ont des proches, de la famille, des amis, réveillés sur le coup de 5 h du matin par des bombardements.

Oksana et Slava sont originaires de Dnipro, au centre est de l’Ukraine. Ils sont installés à Genève depuis quatre ans. On échange en anglais. «C’est la panique», résume-t-elle. Il poursuit: «J’ai appelé tout le monde ce matin. On attendait tous cette guerre, depuis la fin de l’année passée. Et en même temps, je n’y croyais pas.» Émue, Oksana reprend la parole: «Nous avons des proches en Russie. Il ne faut pas croire que tout le monde soutient Poutine là-bas.» «Mais beaucoup ont été «zombifiés» par la propagande, c’est indéniable», conclut son conjoint.