Au milieu de cette salle du Musée d’art et d’histoire (MAH), une visiteuse en jaquette bleue est un peu décontenancée par l’enthousiasme du groupe qui l’entoure. Ça s’exclame – «Un grand vase bleu!» –, ça répète en articulant – «Un petit vase rouge!» –, ça précise fièrement – «Un tout petit vase verrrrt!» Ce groupe un peu particulier se compose de réfugiés d’Ukraine. Quatre-vingts élèves suivent actuellement un cours de français d’intégration plusieurs fois par semaine à l’Université ouvrière de Genève (UOG). En plus de l’enseignement dispensé en classe, ce centre de formation leur propose des activités hors les murs, de manière régulière le vendredi au théâtre de Carouge, et de manière plus ponctuelle à la Maison Rousseau, au Musée d’ethnographie et au MAH.